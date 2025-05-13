وثيقة: العلويون في سوريا يطلبون حماية الولايات المتحدة

على خلفية زيارة الرئيس الأمريكي الى الشرق الأوسط ورفع العقوبات عن سوريا، أشار الصحافي من الجولان عطا فرحات الى تسرب وثيقة تتضمن طلب العلويين في سوريا من الإدارة الأمريكية حماية لهم.

وشرح فرحات ما تضمنته الوثيقة :"تضمنت الوثيقة المسربة طلب إقامة قاعدة بحرية في طرطوس إلى جانب القاعدة الروسية ، وهذا يعني أنه سيكون لربما هنالك صراع روسي أمريكي في المنطقة، خصوصا أن روسيا تعتبر نفسها أنها من تحمي العلويين ومنطقة الساحل السوري، ولا يجب أن تكون قوة عسكرية أخرى في تلك المنطقة"

والمشروع الآخر الذي تتقدم به الوثيقة، عبارة عن قاعدتين عسكريتين في جبال العلويين وهي مناطق مرتفعة جدا وكاشفة على مناطق واسعة وكبيرة من سوريا، إضافة الى قاعدة في القصير للسيطرة على الشريان الحيوي في المنطقة كلها وهي على الحدود اللبنانية.

ماذا سيربح الأمريكي من ذلك؟ المنطقة هي إحدى بؤر الصراع العالمية، ومنطقة الساحل السوري من المهم جدا عسكريا أن تكون بها قاعدة حربية بالمنطقة ، حيث أن هناك نفط وغاز فيها، كما ستشكل قوة عسكرية على غرار قسد من أبناء المنطقة الذين سيحمون أنفسهم وتلك المنطقة، وبذلك تسيطر الولايات المتحدة على شرق وغرب سوريا، خاصة أن في شرق سوريا بدأ الكشف تحت رمال صحراء البادية السورية عن معادن ثمينة، وهو ما يبحث عنه العالم، والولايات المتحدة تريد هذه المعادن لها، وهذه المعادن من المغريات التي يحاول الشرع تقديمها حتى يتم قبوله ورفع العقوبات عن سوريا".