أفادت تقارير إسرائيلية بأن طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لـحزب الله استهدفت مركبة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو خلال جولة ميدانية في جنوب لبنان، في حادثة وُصفت بأنها ذات أبعاد أمنية وعسكرية حساسة.

وبحسب المعلومات التي سُمح بنشرها، فإن المسيّرة من نوع FPV أصابت المركبة بشكل مباشر بعد وقت قصير من مغادرة ميلو لها برفقة إحدى الضابطات من مكتبه، ما حال دون وقوع إصابات.

وأثار الحادث تساؤلات داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية بشأن تنامي قدرات الطائرات المسيّرة الهجومية، ومدى فاعلية الإجراءات المتبعة لحماية القادة العسكريين خلال تحركاتهم الميدانية، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية.

وتشير تقديرات أمنية إلى أن حزب الله يواصل تطوير تكتيكات تستهدف القيادات العسكرية الإسرائيلية، ضمن ما يُعرف باستراتيجية "صيد القادة"، والتي تعتمد على جمع المعلومات الاستخبارية ومراقبة تحركات الضباط واستهدافهم عبر المسيّرات والوسائل الهجومية الدقيقة.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر على الجبهة الشمالية، حيث تتابع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تداعيات الحادث وتقييم الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية كبار القادة في الميدان.