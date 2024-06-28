السفينة الهجومية البرمائية الأميركية "واسب" في طريقها إلى شرق البحر المتوسط

دخلت هذا الأسبوع السفينة الهجومية البرمائية الأميركية "واسب" منطقة شرق البحر المتوسط، في حين تقوم الولايات المتحدة بنشر سفن حربية في محاولة لمنع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وفي هذا السياق، أكد مسؤول أميركي أنه في حين أن لدى "واسب" القدرة على المساهمة في إجلاء المدنيين في حال اندلاع حرب واسعة النطاق بين الطرفين على طول الحدود اللبنانية، فإن هذا ليس السبب الرئيسي وراء تناوبها، مضيفا أن "الأمر يتعلق بالردع".

بدوره، صرح مسؤول أميركي اخر بأن نشر السفينة يشبه الطريقة التي أرسلت بها الولايات المتحدة السفينة الهجومية "باتان" إلى المياه المحيطة بإسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، مع بقاء السفينة لعدة أشهر في شرق البحر المتوسط للمساهمة في توفير خيارات ومحاولة احتواء الصراع.

تحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشة تفاصيل العمليات الحساسة.