"قام بتصوير منزل غانتس": إعتقال إسرائيلي للاشتباه بتجسسه لصالح ايران

الكشف عن قضية تجسس جديدة: ألكسندر جرانوفسكي، 29 عاما من بيتاح تكفا، مشتبه به بالتجسس لصالح إيران، تم الكشف عنها صباح اليوم (الاثنين). ومن المتوقع أن يتم تقديم الاتهامات ضده يوم الجمعة. وقال أثناء استجوابه: "أنا بحاجة إلى المال، وهم يدفعون وأنا أقوم بما يطلبون". المشتبه به لديه سجل إجرامي في مجال المخدرات والعنف ضد الممتلكات. وحكم عليه في السابق بالسجن تسعة أشهر.

وتشير تفاصيل التحقيق الذي أجرته وحدة الشاباك ولاهاف 433 التابعة للشرطة، إلى أن المشتبه به أجرى اتصالات عبر تطبيق تلغرام مع مسؤولين إيرانيين قاموا بتوجيهه في سلسلة من الأحداث، من بين أمور أخرى، كتابات على الجدران ضد الحكومة وضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التي كتب فيها "أطفال روح الله" ،أضرم النار في ثماني مركبات وجمع معلومات استخباراتية. وفي النهاية قام بإشعال النار في ثماني مركبات في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة. كان يعمل بشكل رئيسي في مدن وسط إسرائيل روش هاعين ورعنانا والخضيرة وفي أشدود جنوب إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، قام بتصوير مدخل الحي السكني لرئيس حزب "المعسكر الوطني"، عضو الكنيست بيني غانتس، وسلم الصور لمشغليه، ونقل لهم رقم هاتف لشخصية بارزة سابقة.

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ويبدو أيضًا أنه طلب من مشغليه المزيد والمزيد من المهام، وبعضها لم يتقاضى أجرًا عليها على الإطلاق. لمدة أسبوعين كان يشعل أو يجمع المعلومات الاستخبارية كل يوم تقريبًا. ومع ذلك، لم يكن مستعدا لحرق سيارة شرطة أو سيارة إسعاف. وقال في تحقيقه إنه لم يكن مستعدا للقتل، لكنه لم يكن لديه مشكلة في إطلاق النار على المركبات. وكشفت التحقيقات معه أنه فهم من كان يتحدث معهم وأن الهدف هو المساس بأمن الدولة. بالإضافة إلى ذلك، عندما سئل عما إذا كان يفهم أنه من الممكن أن يصاب شخص ما، أجاب بنعم.