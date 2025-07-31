سوريا : حكومة الشرع تفصل 200 قاضٍ بذرائع مختلفة واعتقال آلاف بدون محاكمة

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أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن رصد فصل 200 قاضي من العلويين خلال الفترة الأخيرة على خلفية طائفية، وطالب السلطات بمراجعة قضاياهم ومحاسبتهم وفقا لسيرتهم المهنية، في حين تحدث أيضا عن اعتقال الآلاف خلال الأشهر الأخيرة دون محاكمة، حيث قتل السوري يوسف اللباد بحسب المرصد تحت التعذيب وذلك بعد اعتقاله مؤخرا بعد عودته من ألمانيا.

الصحافي من الجولان عطا فرحات قال إنه :"خلال الأيام الأخيرة لوحظ عملية إقصاء وعزل لقضاة سوريين كانوا يعملون خلال فترة النظام السابق، بينهم 200 حالة من العلويين وكان من المثير التدوين في أوراق داخل الوثائق التي قدمت من أجل عزلهم، كلمة علوي ويجب فصله، جاء هذا وفقا لتقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي طالب بتوضيح عن سبب فصل العلويين، هل هذا لارتكابهم أخطاء خلال النظام السابق أم لكونهم علويين".

وتابع فرحات :"هذه العملية تتم تدريجيا بالنسبة للعلويين وهذا مؤشر خطير، حيث سبق وأن جرت عملية لفصل الموظفين العلويين وادعوا وجود أسماء وهمية، وهذا الأمر غير صحيح حيث فصل موظفين يعملون في السلك منذ عشرات السنوات ، هذا يدفع باتجاه منزلق خطير جدا في سوريا بالنسبة للأقليات والتي يدفعها للمطالبة بالانفصال أو فيدراليات، لذا طالب المرصد السوري التوقف عن هذه السياسة ومحاسبة كل موظف على تصرفاته ومعاقبته إن ارتكب أي خطأ وعودته الى عمله إذا لم يرتكب أي شي"

كما تطرق تقرير المرصد إلى اعتقال الآلاف خلال الأشهر الأخيرة في سوريا دون تقديمهم الى المحاكمة وعن هذا علق فرحات:"تحدث المرصد عن وفاة الشاب يوسف اللباد وهو مسلم سني ، من حي القابون، قتل تحت التعذيب في سجون الجولاني، وكان عاد مؤخرا من ألمانيا، واعتقل في المسجد الأموي وبعد الاعتقال بعدة أيام، تمت إعادته الى أهله مقتولا تحت التعذيب وعلى ضوء ذلك ، تحدث المرصد السوري عن آلاف المحتجزين خلال الأشهر الماضية، ولم يقدم أي إجراء قضائي بحقهم وطالب بالإفراج الفوري عنهم وعدم التعتيم على قضاياهم، حيث لم يتم تقديم أي لوائح ضدهم أو تتم محاكمتهم، وأشار بيان المرصد ألى عدم وجود اي استجابة لهذه المناشدات".