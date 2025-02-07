نتنياهو: "حماس لا يمكن أن تبقى في القطاع ، وإذا أراد سكان غزة المغادرة فيجب السماح لهم بذلك"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، اليوم الجمعة، إن "حماس لا يمكن أن تبقى في قطاع غزة" وتابع "إذا أراد سكان غزة المغادرة فيجب السماح لهم بذلك".

وفي السياق وعلى خلفية الرفض المصري الأردني لمقترح ترامب بتهجير لسكان قطاع غزة، طرح بنيامين نتنياهو فكرة اقامة دولة فلسطينية على أرض المملكة العربية السعودية، وبرر مقترحه بنقل أهل غزة إلى السعودية أن "لديها ما يكفي من الأراضي لتزويد الفلسطينيين بدولة، مطالبا بإقامة دولة للفلسطينيين في المملكة"، وأوضح نتنياهو في مقابلة مع القناة الإسرائيلية(14) "يُمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية، فلديهم الكثير من الأراضي هناك"، وعندما سُئل عن الدولة الفلسطينية كشرط للتطبيع، أضاف أنه "لن يتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يعرض دولة إسرائيل للخطر"، واضاف "كانت هناك دولة فلسطينية، كانت تسمى غزة. وغزة، بقيادة حماس، كانت دولة فلسطينية"، وأضاف "قلنا إنه يمكننا الحصول من قطر على ما يمكن الحصول عليه للإفراج عن مختطفينا"، معربًا عن سروره بالإفراج عن عدد كبير منهم، ومؤكدًا عزمه على تأمين إطلاق سراح البقية.

جاء تصريحات نتنياهو ردًا على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية، أمس الخميس، لتجديد دعمها الثابت والراسخ لقيام دولة فلسطينية، والذي أصدرته بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي زعم فيها بأن السعودية لم تطالب بحل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مقابل تطبيعها العلاقات مع إسرائيل.