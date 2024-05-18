حكم بالإعدام بحق مواطن يهودي إيراني، فما القصة؟

أفادت مصادر في الجالية اليهودية والمعارضة الإيرانية أن المواطن الإيراني اليهودي آروین (نتانئيل) قهرمانی من مدينة کرمانشاه في ايران حكم عليه بالإعدام بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل، ووفقا للتقارير اعتقل الشاب في السجن بمدينته بعد إدانته بقتل إيراني مسلم قبل عامين، ومن المتوقع أن يتم إعدامه الاثنين القادم.

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وتعتبر محاكمته في ايران نوعا من "القصاص" ما يعني أنه يمكن تحويل حكم الإعدام إلى فدية لأسرة الضحية أمير شكري،كن الأمر منوط بموافقة أهل الضحية فقط. عائلة قهرماني ذي الـ20 عاما عرضت مبلغا ماليا كبيرا على عائلة الضحية، لكن هؤلاء يرفضون الحصول على المبلغ ويصرون على تنفيذ حكم الإعدام الأصلي.

وتحاول عائلة آروين مع أبناء الجالية اليهودية حاليا ممارسة ضغوطات والمطالبة بالإفراج عنه, وتناشد والدته "صلوا من أجله حتى يعود إلى المنزل مرة أخرى". ، وكان قهرماني أدين مع عدد من اليهود الآخرين بقتل أمير شكري خلال شجار جماعي قبل عامين. محاولات الجالية اليهودية لتغيير حكم الإعدام لم تنجح.

وأشارت جهات في المعارضة الإيرانية ومنظمات حقوقية أن ايران ضاعفت كثيرة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الأخيرة، ووفقا لتقارير تقوم ايران بإعدام شخص كل خمس ساعات بالمعدل.