حكم بالإعدام بحق مواطن يهودي إيراني، فما القصة؟

أفادت مصادر في الجالية اليهودية والمعارضة الإيرانية أن المواطن الإيراني اليهودي آروین (نتانئيل) قهرمانی من مدينة کرمانشاه في ايران حكم عليه بالإعدام بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل، ووفقا للتقارير اعتقل الشاب في السجن بمدينته بعد إدانته بقتل إيراني مسلم قبل عامين، ومن المتوقع أن يتم إعدامه الاثنين القادم.

https://twitter.com/i/web/status/1791630655190630405