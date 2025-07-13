عمليات خطف.. وقتلى ومصابون في اشتباكات في السويداء | الأسباب والخلفية

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "اتساع رقعة الاشتباكات في السويداء وريفها وارتفاع عدد القتلى الى 13، والإصابات الى أكثر من 40 مصابا وصلت الى مستشفى السويداء، وذلك خلال اشتباكات محلية وقعت في حي المقوس شرقي مدينة السويداء، وصدرت دعوات الى ضبط النفس والاستجابة الى النداءات الوطنية الداعية الى الإصلاح، كما يوجد استنفار عام في مدينة السويداء.

وعلى صعيد متصل أوقفت قوى الأمن الوطني حركة السير على طريق دمشق السويداء من جهة حاجز المسمية وعدة حواجز أخرى بعد تصاعد التوترات الأمنية ووقوع عمليات خطف واعتداءات استهدفت المارة في مواقع مختلفة على الطريق الحيوي وأضافت مصادر محلية أن عناصر الأمن طلبوا من السائقين التوقف على الحواجز وعدم متابعة الطريق حتى يتم فتحه بشكل آمن.

الصحافي من الجولان عطا فرحات قدم لنا صورة محدثة عن التطورات وقال :"إنه وفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا في مدينة السويداء أن حي الحروبي وحي المقوس سيطر عليها أهالي السويداء وخرجت مجموعات البدو من هذين الحيين، لكن كان هناك دخول لمجموعات البدو الى حي الطيرة ووقع حرق لعدد كبير من المنازل الواقع في الجهة الغربية على حدود درعا ،في حين يوجد قصف هاون في قريتي جتا والجنينة واتسعت الاشتباكات الى مطار خلقلة، وسجل حتى الآن 10 ضحايا و40 جريحا"

وتابع فرحات "بدأت الأزمة قبل يومين بعد خطف سائق سيارة وتاجر كان متجها الى السويداء، وقامت مجموعة من البدو باختطافه ومصادرة سيارته والأموال التي كانت بحوزته، طالب أهله بالإفراج عنه ، لكن لم يستجيبوا، وفي المقابل اختطف أهله ثمانية أشخاص في محاولة لاسترجاعه، تجددت الاشتباكات اليوم ووقعت عمليات خطف بين الجانبين ووقوع ضحايا، صدرت من القيادة الروحية مطالبات بالتهدئة، خصوصا من الشيخ حمودة الحناوي- عقل طائفة الموحدين في السويداء، ومحافظ السويداء، لكن لم يتم الاستجابة لطلباتهم" وأضاف :"العميد نزار الحريري معاون قائد الأمن الداخلي في دمشق أكد أن بداية الشرارة هي اختطاف من الشاب من السويداء مع سيارته وتم اختطافه من قبل البدو".

وقال فرحات إنه حاليا "يوجد استنفار عام في مدينة السويداء والفصائل المسلحة التي تتجول في المحافظة ولا توجد حركة للمدنيين خوفا على حياتهم" لكنه أشار إلى أن :"هناك حشود كبيرة للبدو في محيط السويداء مقابل قرية الصورة ، هذه الحشود تمر من الأمن العام السوري، والأمن العام السوري لا يحرك ساكنا ويترك هذه الحشود تتهجم على القرى في السويداء "