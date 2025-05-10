السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي بشدة شائعات اعتراف ترامب بالدولة الفلسطينية

رد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، بقوة على مقال نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" يشير إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعترف بدولة فلسطينية خلال جولة خليجية وشيكة"، وكتب على حسابه في منصة"إكس""إن صحيفة جيروزالم بوست تحتاج إلى مصادر أفضل من هذا المصدر المجهول. حفيدي تيدي، البالغ من العمر أربع سنوات، أكثر موثوقية. وكما قال تيدي: "هذا التقرير سخيف".

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واختتم السفير رسالته بالقول إن "إسرائيل ليس لها صديق أفضل من ترامب". ويأتي هذا التصريح وسط تكهنات حول موقف الإدارة الأميركية من عملية السلام في الشرق الأوسط، قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس ترامب المقررة للمنطقة.