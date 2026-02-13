استطلاع i24NEWS: هل لقاء نتنياهو-ترامب مفيد لإسرائيل؟

انتهى لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مساء أمس (الأربعاء)، بعد أن ناقش الاثنان موضوع المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة هذه الأيام مع إيران. وقال الرئيس ترامب في ختام اللقاء إن الولايات المتحدة ستواصل التفاوض مع إيران، وإن الاثنين لم يتوصلا إلى قرار مهم.

في استطلاع أجرته شركة دايركت بولس برئاسة تسورييل شارون لصالح i24NEWS، تم فحص ما إذا كان الإسرائيليون يعتقدون أن اللقاء العاجل بين نتنياهو وترامب من المتوقع أن يساعد إسرائيل في المحادثات التي تديرها الولايات المتحدة مع إيران.

أغلبية المُستطلعين أجابوا بأنهم يعتقدون أن الاجتماع كان مفيدًا لإسرائيل، بنسبة 54%، بينما أجاب 33% بأنه لم يكن كذلك. 13% من المُستجيبين أجابوا بأنهم لا يعلمون.

سُئل المشاركون في الاستطلاع أيضًا عن رأيهم في ناشط اليمين مردخاي دافيد، الذي تصدر العناوين مؤخرًا بعد أن أغلق بسيارته طريق رئيس المحكمة العليا أهارون باراك، ودعا العديد من الأصوات الشرطة إلى تشديد enforcement ضده. كانت الآراء منقسمة، حيث اعتبر 47% أن دافيد ناشط احتجاج مشروع، بينما قال 46% إنه بلطجي يجب اعتقاله. و7% من المشاركين قالوا إنه ليس لديهم رأي في الموضوع.

ومع ذلك، تقسيم النتائج حسب الانتماء السياسي يعرض صورة مختلفة - 78% من مصوتي الائتلاف ادعوا أن مردخاي دافيد هو ناشط احتجاج شرعي، بينما 81% من مصوتي المعارضة ادعوا أنه بلطجي يجب اعتقاله.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة دايركت بولس بإدارة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 12 فبراير 2026، من خلال نظام رقمي مشترك مع بانل، بين 534 مشاركين بالغين (18+) يشكلون عينة تمثيلية للسكان العامين في إسرائيل. نسبة الخطأ الإحصائي للعينة ±4.2% باحتمالية قدرها 95%.