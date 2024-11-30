الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب زمير بوراك 20 عاما، في شمال قطاع غزة من بيت شيمش

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، عن مقتل الرقيب زمير بوراك 20 عاما، في شمال قطاع غزة مساء اليوم السبت، ويتحدر الشاب من بيت شيمش، وكان قائد الفصيلة العسكرية في كتيبة الهندسة 601 التي تصمم المسارات الحديدية (401)، وهو الجندي السادس عشر من مدينة بيت شيمش الذي يسقط في الحرب الحالية.

واشار البيان إلى أن "في الحادث الخطير الذي وقع أمس، أصيب جنديان أيضا، أحدهما إصابته خطيرة، بعد إطلاق صاروخ على القوة. ورداً على ذلك، هاجم سلاح الجو النقطة التي انطلق منها الصاروخ". الأول من درع من الكتيبة 46 تشكيل آثار حديدية (401)، والثاني أصيب مقاتل مدرع في الكتيبة 82، لواء سار ميجولان (7).وتم إجلاء المقاتلين الجرحى لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم.

ووجه رئيس البلدية شموئيل غرينبرغ التحية له: "قلوبنا مع العائلة في لحظات الألم هذه. بيت شيمش بأكملها تحني رأسها وتحتضنك. سنتذكر دائمًا بطولة بوراك وتضحياته من أجل الدفاع عن المدينة". شعب إسرائيل".

وفي حادث آخر، أصيب مقاتل م