تقرير: خامنئي رفع حالة التأهب إلى أعلى مما كانت عليه في أيام الحرب مع إسرائيل

أفادت صحيفة التلغراف البريطانية الليلة (الجمعة - السبت) أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمر الحرس الثوري بالسيطرة على الاحتجاجات في البلاد ورفع مستوى التأهب للمنظمة إلى أعلى مستوى، حتى أعلى مما كان عليه خلال عملية "عام كلافي".

أفادت مصادر إيرانية رسمية للصحيفة أنه كجزء من الاستعدادات الواسعة النطاق، تم أيضاً وضع مدن الصواريخ تحت الأرض في حالة تأهب. وأشارت المصادر إلى أن النظام في "حالة بقاء" - لكن خامنئي لا ينوي مغادرة البلاد "حتى لو حلقت القاذفات فوق رأسه".

المرشد الأعلى لإيران يعتقد أن احتمال الخيانة من داخل صفوف الحرس الثوري شبه معدوم، لذلك يحافظ على علاقة أوثق معهم أكثر من أي منظمة أخرى، بل ويضع مستقبله بين أيديهم.

الاحتجاجات الواسعة في إيران - والخشية من "سوء حسابات" في إسرائيل

في ظل الاحتجاجات، ترفع إسرائيل حالة التأهب، وهناك خشية من أن تفسر إيران ذلك كاحتمالية لعمل عسكري، أمريكي أو إسرائيلي. كجزء من الدروس المستفادة من عملية "مع كلباي" - فهم النظام أن الأمر الأهم هو الضربة الافتتاحية.

وفي الوقت نفسه، أفادت المعارضة الإيرانية الليلة بأن الاحتجاجات في عدد من المدن، منها تبريز، كانت أوسع وأكبر من الليلة الماضية – ومنذ اندلاع المظاهرات.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ادعى أن هناك تورطًا أمريكيًا وإسرائيليًا في الاحتجاجات: "قادة الإرهاب المسلحون يسعون لإشعال حرب أهلية لتمهيد الأرضية لتدخلات أجنبية".