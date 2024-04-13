الجيش الإسرائيلي والشاباك يؤكد :"الفتى بنيامين احيمائير (14 عاما) قتل بعملية هجومية"

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام-الشاباك أن الفتى بنيامين احيمائير الذي فقدت آثاره منذ صباح أمس وعثر على جثمانه بعد ظهر اليوم في "ملاخي شالوم" قتل في هجوم وشدد على "التحقيقات بالحدث متواصلة، قوات الأمن تواصل ملاحقة المشتبهين بتنفيذ العملية".

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوقت سابق أن الفتى بنيامين احيمائير (14 عاما) والذي اختفت آثاره منذ صباح أمس قتل. وذكر البيان الصادر إن "قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك تقوم بملاحقة واسعة النطاق للقتلة الحقيرين وكل من تعاون معهم، سنصل الى القتلة ومن تعاون معهم كما سنقوم مع كل من يلحق الأذى بمواطني دولة إسرائيل".

وتابع البيان :"قوات الجيش الإسرائيلي عثر ظهر اليوم في البؤرة ملاخي شالوم على جثمان الفتى، من سكان القدس، ووفقا للشبهات، احيمائير، الذي يعمل كراعي غنم في المكان، قتل بعد خروجه من المزرعة- ولم يعد الى البؤرة بالوقت الذي عاد فيه قطيع الأغنام لوحده".

ومرت أكثر من 24 ساعة اليوم على فقدان الفتى بنيامين احيمائير (14 عاما) والذي خرج من البؤرة الاستيطانية "ملاخي شالوم" شمال شرق رام الله في الضفة الغربية لرعاية الأغنام ولم يعد الى منزله، واستمرت أعمال البحث عنه اليوم حتى عثر على جثمانه. وخلال البحث كانت هناك مخاوف من تعرضه للخطف أو حدث أمني آخر.

وشارك في أعمال البحث عن الفتى قوات كبيرة من الشرطة والجيش الإسرائيلي وفي إطار العمليات فرض طوق على قرى فلسطينية والذي استمر حتى ساعات الليل والذي أجري بمساعدة جوية واستخدام وسائل إنارة. كما يشارك الشاباك في التحقيقات، وأوضحت المؤسسة الأمنية أمس أنه يتم فحص كافة الاتجاهات بما يشمل مخاوف من عملية خطف أو حدث أمني آخر.

وتطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري أمس خلال كلمة خاصة أمس الى القضية وقال أن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع الحدث بمنتهى الجدية. وأوضح مسؤول أمني أنه لا توجد مؤشرات استخباراتية حول خطف أو حدث أمني . لكن "كافة الإمكانيات في هذه المرحلة مفتوحة".وإنه على أي حال توجد "مخاوف شديدة على حياة الفتى".

وفي سياق ذلك أفادت تقارير فلسطينية أن عشرات المستوطنين دخلوا الليلة الى قرية خربة أبو فلاح الواقعة بمنطقة البحث وأطلقوا النار تجاه فلسطينيين وخربوا ممتلكات، وأفادت الوكالة الفلسطينية وفا أن الهلال الأحمر عالج خمسة أصابات جراء أعمال العنف ونقل اثنين منهما الى المستشفى، وأفيد أمس أنه تم إحراق لمركبات لفلسطينيين في القرية. حتى الآن لم تصدر الشرطة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي بيانا حول الموضوع.

واندلعت اشتباكات عنيفة بينن مستوطنين وفلسطينيين أمس في قرية المغير، والتي أدت وفقا لتقارير فلسطينية لمقتل فلسطيني واصابة 25 آخرين ، كما أصيب ثلاثة جنود بصورة طفيفة من إلقاء الحجارة ووقعت هذه المواجهات وفقا للتقارير الفلسطينية بعد إشعال مستوطنين مركبات وبيوت فلسطينيين، وتمكنت قوات الجيش الإسرائيلي لاحقا بالسيطرة على المواجهات وايقافها.