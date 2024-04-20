إسرائيل تنفذ هجومًا دقيقًا في إيران: تفاصيل ورسائل مبطنة

في تقرير جديد نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم (السبت)، أفادت بأن إسرائيل نفذت هجومًا دقيقًا في إيران ليلة الجمعة الماضية، بحسب مصادر غربية. وأشار التقرير إلى استخدام صاروخ واحد على الأقل أطلقته طائرة مقاتلة بعيدًا عن حدود البلدين، حيث فشلت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في اعتراضه. وقد أشار المسؤولون الغربيون إلى أن هذا الهجوم يحمل رسالة واضحة لطهران بشأن قدرات إسرائيل واستعدادها للتصعيد.

التقرير أكد أن الهجوم شمل استخدام طائرات بدون طيار أطلقت من داخل إيران، بالإضافة إلى الصاروخ المطلق من الطائرة المقاتلة. ورغم تأكيد إيران على استخدام الطائرات بدون طيار فقط، إلا أن مصادر غربية تشير إلى استخدام صاروخ من طائرة مقاتلة أيضًا.

يُذكر أن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية في أصفهان، حيث تم تدمير بطارية إس-300 الإيرانية، وهو نظام دفاع جوي روسي الصنع. كما أظهرت صور الأقمار الصناعية تلف الرادار المتطور في القاعدة، الذي كان جزءًا من البطارية المدمرة.

الهجوم يأتي في سياق تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، خاصة بعد الهجوم الغير مسبوق من إيران على إسرائيل قبل أسبوع. ويُعتبر هذا الهجوم الإسرائيلي رسالة قوية لإيران بشأن قدراتها العسكرية واستعدادها للردع، وسط مخاوف من تصاعد المواجهات إلى صراع واسع النطاق.