تفاصيل جديدة من تحقيق حادث فلاي دبي: رئيسة قسم الجريمة في القناة العبرية لي عياش أفادت أنه بخلاف التقارير الأولية، الفهم في هذه المرحلة هو أن الطيار-العماني لم يُفصل من "عمان إير"، بل استقال. بسبب التخوف من تطرفه، الشركة نفسها أرسلته إلى برنامج لمنع التطرف، وفي الوقت نفسه نقلته إلى وظيفة مكتبية. ومع ذلك، في النهاية استقال.

كجزء من سلسلة الإخفاقات الطويلة، هذه المعلومات لم تُنقل في الوقت الحقيقي إلى الإمارات العربية المتحدة، ووجد الطيار نفسه يعمل في فلاي دبي. في استجوابه اعترف بأنه خطط لتحطيم الطائرة في الأراضي الإسرائيلية، وصرح: "لم أخف من الموت". الأهداف التي خطط أن يتحطم فيها: مطار بن غوريون أو ناطحة سحاب في تل أبيب. كما تبيّن أيضًا أنه سبق وأن سافر إلى إسرائيل في الماضي.

التحقيق يتوسع أيضًا إلى أستراليا، حيث أكدوا اليوم أن تم فتح تحقيق، لأن الطيار، المامي المامي، درس هناك لمدة سنتين، بين عامي 2015-2017. كما أن الاستخبارات الأسترالية فتحت ملفًا ضده. الفهم هو أن جزءًا جوهريًا من تطرفه حدث في أستراليا، وفي الدولة يفحصون العملية. كذلك، من المتوقع أن تطلب الإمارات مساعدة من العراق، بسبب الادعاء بأن الطيار تنقل بين الدول.

في غضون ذلك، أفاد المراسل السياسي في القناة العبرية غاي عزريل عن رضا في إسرائيل من التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في التحقيق بمحاولة الهجوم. وأفاد مصدر مطلع على التحقيق لقناة i24NEWS هذا المساء بأن هناك تعاوناً كاملاً بين أجهزة الأمن في البلدين، في إطار مصلحة وطنية لتوحيد الجهود في التحقيق. كما أكد مصدر إسرائيلي الآن أن الاتجاه الرئيسي للتحقيق هو أن الطيار-العماني تصرف بمفرده.