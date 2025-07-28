لابيد: "أحذر مواطني إسرائيل - المعركة في غزة خرجت عن السيطرة"

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أصدر زعيم المعارضة يائير لابيد بيانًا مساء الاثنين ينتقد فيه سلوك الحكومة في حرب غزة. وقال لابيد: "أُحذّر مواطني إسرائيل من أن الحملة العسكرية قد خرجت عن السيطرة. لقد فشلت الحكومة. هذا ليس نصرًا كاملاً، بل كارثة كاملة. إنه فشل استراتيجي يؤدي أيضًا إلى فشل عملياتي وسياسي".

بحسب أقواله، يقاتل الجيش الإسرائيلي بشجاعة، لكنه يُجر مرارًا وتكرارًا إلى نفس المعارك المتكررة في خان يونس وجباليا، دون إنجاز استراتيجي واضح. "في كل مرة ننسحب - وحماس تعود، تفخخ المحاور والمنازل، وتنتظرنا. الحكومة الإسرائيلية لم تعد تعرف كيف تبرر لماذا يواصل الجنود الموت في غزة".

لابيد ادعى أن استراتيجية الضغط العسكري لم تحقق أهدافها، خاصة فيما يتعلق بإعادة المختطفين. وبحسب قوله، فإن الطريق الوحيد لإعادتهم هو وقف إطلاق نار شامل يؤدي إلى صفقة إفراج شاملة "حتى آخر واحد وآخر واحدة منهم".

عاد وقدم خطته السياسية - بحسبها سيخرج الجيش الإسرائيلي من القطاع ويتمركز على المحيط، بينما ستدار غزة من قبل ائتلاف من الدول العربية المعتدلة. "وضعت خطة منظمة، خارطة طريق لإنهاء الحرب. أجريت مناقشات مع الإدارة الأمريكية، مع دول الخليج ومع المصريين. هناك استعداد - هناك ما يمكن الحديث عنه."

لابيد اتهم الحكومة بانعدام الرؤية: "لا توجد خطة، لا توجد صورة نهائية، لا يوجد تجنيد شركاء - حتى ليس تجنيد الحريديم. هذه حكومة لا تريد فعلاً الانتصار".

فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، قال: "إدارة المساعدات انهارت. على إسرائيل أن تضمن عدم حدوث مجاعة في غزة - لأن ذلك صواب من الناحية الأخلاقية، وأيضاً لأن ذلك يخدم حماس في الساحة الدولية". كما حذر من عزلة سياسية لإسرائيل وفرض عقوبات شخصية واقتصادية: "إذا لم يحدث تغيير في الاتجاه - كل مواطن إسرائيلي سيشعر بالثمن. كل مقاتل قد يتعرض للاعتقال عندما يغادر حدود الدولة".

في الختام، دعا لابيد إلى إنهاء الحرب باتفاق يجلب أيضًا تحرير الأسرى: "هناك بديل. ستحقق إسرائيل مكسبين - سنعيد الأسرى ونخرج كذلك من حرب وصلت إلى طريق مسدود".