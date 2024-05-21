شرطة القدس تحبط هجمات تفجيرية على قوات الأمن من قبل 4 فتية فلسطينيين في القدس الشرقية

كشفت شرطة القدس اليوم الثلاثاء عن فتحها منذ شهر تحقيقا في الوحدة المركزية لمنطقة القدس ضد من وصفتهم بـ"الإرهابيين" الذين كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات باستخدام القنابل الأنبوبية ضد مركبات النقل وقوات الأمن في القدس الشرقية.

وفي بداية الشهر، ألقت مباحث قسم شرطة القدس القبض على أربعة مشتبه بهم من القاصرين، تبلغ أعمارهم 14 عامًا فقط، جميعهم من سكان القدس الشرقية وتمت إحالتهم إلى الشرطة للتحقيق معهم.

Police Spokesperson

وتبين من التحقيق أن القاصرين الأربعة خططوا لتنفيذ هجمات بالقنابل الأنبوبية ضد مركبات النقل وقوات الأمن في منطقة سلوان. ولتحقيق هذه الغاية، بدأوا يطلعون على مضامين في شبكة التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بإعداد العبوات ومكوناتها وكيفية استخدامها. وبحسب الشبهة، قام أفراد الخلية بشراء بعض المواد اللازمة لتركيب الأنابيب المتفجرة، بل وأجروا تجارب غير ناجحة بنفس تلك الأنابيب التي حاولوا تركيبها.

وكشف محققو قسم شرطة القدس أن أفراد الخلية خططوا بعناية لتنفيذ الهجمات الفاشلة. حتى أن المشتبه بهم قاموا بتقسيم الأدوار بين أعضاء الفرقة: من سيتعامل مع شراء المواد، ومن سيجمعها، ومن سيعمل كراصد، ومن سيتولى وضع العبوات.

ووفقا لبيان الشرطة فقد تم تمديد اعتقال المشتبه بهم من حين لآخر في محكمة الصلح بالقدس. وفي نهاية الأسبوع الماضي، اكتمل تحقيق الشرطة وتم تجميع الأدلة ضدهم بارتكابهم أعمالا كان يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالمدنيين أو قوات الأمن. وعليه، تم تحرير مذكرة للنيابة ضد الأربعة وتم تمديد حبسهم مرة أخرى حتى اليوم، ريثما يقوم الإدعاء العام بتقديم لائحة اتهام.

Police Spokesperson

وعقب نائب المشرف داني مزراحي، من الوحدة المركزية في منطقة القدس، على المسألة بالقول إن "ضباط الشرطة يشاركون باستمرار في أنشطة حازمة واستباقية لكشف الإرهابيين. وتتكون هذه الخلية من مشتبه بهم يبلغون من العمر 14 عاما فقط، وبعضهم يدرسون في نفس الصف في مدرسة في القدس الشرقية. إن الكشف عن خطتهم التي بدأ تنفيذها في المواد التي اشتروها والتحضيرات التي قاموا بها والتجارب التي أجروها، حال دون الإضرار بحياة الناس وتنفيذ العمليات الإرهابية في القدس الشرقية".