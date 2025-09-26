حركة حماس: "كلام نتنياهو بشأن السيطرة على قطاع غزّة وزرع حكومة، وهم لن يتحقق"

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، مساء اليوم الجمعة، إن "الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية وعربية ودولية، رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصدي لذلك"، وتابع "مقاطعة خطاب نتنياهو تمثل أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين، مشددا على أن المكان الحقيقي لنتنياهو هو السجن كمجرم حرب وليس في الأمم المتحدة".

وأشار النونو في تصريحات لـ"العربية/الحدث"إلى أن "إجبار وفد نتنياهو على التصفيق والصافرات أثناء خطابه يعكس ما وصفه بـجنون العظمة"، موضحاً أن "إذاعة خطاب نتنياهو عبر مكبرات الصوت فوق الدبابات والآليات في غزة يعكس ساديته"، وأكد على أن"وقف الحرب ومحاسبة الكيان الإسرائيلي يمثلان الموقف الأخلاقي والإنساني المطلوب من قادة العالم، مؤكدا تمسك الحركة بحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم واستكمال مسيرة إقامة دولتهم"

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنايمن نتنياهو، في خطابه أمام الدورة 80 للحمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، " لن نسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي والصاروخي ويجب أن نبقى متيقظين"، مشيرا إلى أنه"يجب التخلص من مخزون اليورانيوم في إيران" وأضاف أن "إسرائيل استهدفت حماس والحوثيين وقضينا على حزب الله وترسانته، كما دمرنا أسلحة الأسد في سوريا وردعنا ميليشيات إيران في العراق. وقبل كل هذا دمرنا برنامج أسلحة إيران النووية"، وافاد"إسرائيل يمكنها إيقاف الحرب إذا وافقت حركة حماس على شروطنا".