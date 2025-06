عبارة مكتوبة توسطت الشرع وأمير الكويت خلال اجتماعهما تثير تفاعلا وجدلا واسعا، فما الذي كتب فيها؟

أثارت لافتة كتب عليها " لو كانت لغيرك لما اتصلت اليك" التي وضعت بين الرئيس السوري أحمد الشرع وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال اجتماعهما اليوم جدلا واسعا وكبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى ضوء ذلك، تداول رواد مواقع التواصل صورة من الاجتماع في قصر بيان بالكويت، نشرتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وهم يبرزون هذه الجملة، وتباينت الآراء والجدل حولها، في حين طالب بعضهم الى ضرورة تغيير صياغتها، في حين قالت حسابات أن "ظهور العبارة شوهدت في زيارات زعماء للكويت، حيث أمر بنقشها أمير الكويت الراحل سالم المبارك الصباح، حتى يذكر نفسه والناس أن الحكم لا يدوم إلا لله"

وعلق الصحافي من الجولان عطا فرحات من الجولان على الزيارة مشير الى أنها الزيارة قبل الأخيرة للشرع الى دول الخليج، حيث لم يزر سلطنة عمان واليمن بعد :" للزيارة توجد أبعاد اقتصادية الذي يغلب عليه ملف إعادة الإعمار، على وجه الخصوص بما يتعلق بإعادة إعمار سوريا، وبعد لقاءه مع أمير الكويت اجتمع مع رجال أعمال كويتيين وبعدها اجتمع مع الجالية السورية في الكويت".

