"مدينة السيسي" .. تفاصيل القصة للمدينة الجديدة في رفح

تفاجأ سكان مدينة رفح في مصر صباح الاثنين بتواجد عدة لافتات إعلانية ترحب بالزوار باسم "مدينة السيسي"، وذلك في مناطق متعددة في منطقة العجراء، التي تقع في الجنوب رفح

وفقًا لمصادر محلية تحدثت لصحيفة "العربي الجديد"، فإن مجموعة "العرجاني للتطوير"، وهي شركة متخصصة في مجال المقاولات والتطوير العقاري، قامت بوضع تلك اللافتات الإرشادية. وتشير المصادر إلى أن هذه اللافتات تشير إلى ما وصفته الشركة بـ"تجمع تنموي" يفترض أن يتم إنشاؤه في منطقة العجراء بمدينة رفح.

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على الرغم من عدم إصدار محافظة شمال سيناء أي تصريح رسمي حول المشروع، أكدت المصادر أن المنطقة المقترح إنشاء المشروع فيها تحت تصرف القوات المسلحة. ويعتبر إبراهيم العرجاني، رجل الأعمال السيناوي ومالك مجموعة "العرجاني"، من الشخصيات المقربة من النظام السياسي في مصر، حيث تتولى شركته العديد من المشروعات سواء داخل سيناء أو خارجها.

وكان قد أعلن ما يسمى بـ"اتحاد قبائل سيناء" الذي يرأسه العرجاني، وأشرفت على تأسيسه هيئة الاستخبارات الحربية، في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وضع حجر الأساس لمدينة العجراء شرق مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بمشاركة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس اتحاد قبائل سيناء الشيخ، إبراهيم العرجاني، وقائد الجيش الثاني، اللواء محمد ربيع، ومحافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفضيل شوشة.

وتتكون مدينة العجراء الجديدة بحسب ما نشره الاتحاد، من قرابة 900 بيت، توفر السكن لـ3500 نسمة من أهالي سيناء في هذه المدينة الجديدة.

وسيتم أيضاً تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة رفح الجديدة، حيث جرى تنفيذ 4352 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، ومن المخطط بدء تنفيذ 9248 وحدة سكنية أخرى في المرحلة الثانية واستكمال منطقة المنشآت الخدمية.