"مدينة السيسي" .. تفاصيل القصة للمدينة الجديدة في رفح

تفاجأ سكان مدينة رفح في مصر صباح الاثنين بتواجد عدة لافتات إعلانية ترحب بالزوار باسم "مدينة السيسي"، وذلك في مناطق متعددة في منطقة العجراء، التي تقع في الجنوب رفح

وفقًا لمصادر محلية تحدثت لصحيفة "العربي الجديد"، فإن مجموعة "العرجاني للتطوير"، وهي شركة متخصصة في مجال المقاولات والتطوير العقاري، قامت بوضع تلك اللافتات الإرشادية. وتشير المصادر إلى أن هذه اللافتات تشير إلى ما وصفته الشركة بـ"تجمع تنموي" يفترض أن يتم إنشاؤه في منطقة العجراء بمدينة رفح.

https://twitter.com/i/web/status/1780557277491089721