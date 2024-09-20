رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي: "قادة حزب الله الذين قمنا بتصفيتهم خططوا لمهاجمة الحدود الشمالية"

بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء اليوم الجمعة، إن "قادة حزب الله الذين قمنا بتصفيتهم اليوم خططوا على مدار سنوات لتنفيذ السابع من أكتوبر على الحدود الشمالية"، وأضاف "وصلنا إليهم وسنصل إلى كل من يهدد أمن مواطني إسرائيل".

وفي السياق قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن "نحو 10 من كبار قادة حزب الله، لقوا حتفهم إلى جانب إبراهيم عقيل قائد وحدة الرضوان"التابعة للجماعة اللبنانية"الذي استهدفته ضربة جوية إسرائيلية في بيروت، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث، "هذه التصفية تهدف إلى حماية إسرائيل"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لا تسعى إلى تصعيد في المنطقة".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل قتلت كامل القيادة العليا لقوة الرضوان بحزب الله وعددهم 20.

وعقب الهجوم الإسرائيلي، قال حزب الله، الجمعة، إنه قصف في شمال اسرائيل مقرا للاستخبارات العسكرية المسؤولة عن "الاغتيالات".

وأورد الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا "مقر الاستخبارات الرئيسية في المنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات في قاعدة ميشار بصليات من صواريخ الكاتيوشا" وذلك "ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".