وزير الخارجية الألماني يؤكد التزامه الوطني بأمن إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة

حثّ وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، على اتخاذ إجراء عالمي بشأن الأزمات المتعددة، مؤكدًا التزام برلين الراسخ بأمن إسرائيل، ودعا إلى إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين في غزة، وأكد التزام ألمانيا بأمن إسرائيل، مع دعم حل الدولتين باعتباره "الحل الوحيد". وقال: "يجب أن يكون هناك مستقبل يسوده السلام والكرامة للجميع في الشرق الأوسط".

يأتي هذا التصريح بعد شهرين تقريبًا من إعلان برلين أنها لن توافق على أي صادرات إلى إسرائيل من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر. كما نأت ألمانيا بنفسها عن الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقيادة حليفتيها فرنسا وبريطانيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع "أمن إسرائيل ذو أهمية قصوى للحكومة الألمانية". لذلك، لا تعتزم الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب. وفي معرض حديثه عن القضية الإيرانية، اتهم فادفول الجمهورية الإسلامية بتسليح جماعات بالوكالة والسعي إلى برنامج نووي يتجاوز الاستخدام المدني، قائلاً إن ألمانيا "لم يكن لديها خيار" سوى تفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ في وقت لاحق من يوم السبت، مع ترك الباب مفتوحًا أمام مفاوضات جديدة.

كما أدان غزو روسيا لأوكرانيا ووصفه بأنه اعتداء على ميثاق الأمم المتحدة، وتعهد بدعم ألمانيا للمساءلة، بما في ذلك إنشاء محكمة خاصة بجرائم العدوان.