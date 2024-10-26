الضربات ضد إيران تقسم الطبقة السياسية الإسرائيلية وليبرمان يستنكر "عملية الاتصالات"

يائير لابيد:ن "قرار عدم ضرب أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران كان خطأ. ووفقا له، كان ينبغي لإسرائيل أن "تجعل إيران تدفع ثمناً باهظاً".

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رئيس حزب إسرائيل بيتنا النائب أفيجدور ليبرمان يقود اجتماعا لكتلة الحزب في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدس
رئيس حزب إسرائيل بيتنا النائب أفيجدور ليبرمان يقود اجتماعا لكتلة الحزب في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدسYonatan Sindel/Flash90

اثار الهجوم الليلي الذي نفذته إسرائيل ضد إيران ردود فعل متناقضة داخل الطبقة السياسية الإسرائيلية. وانتقد رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" ووزير الأمن السابق  أفيغدور ليبرمان، بشكل خاص، اليوم السبت، حيث ندد بالعملية التي اعتبرها غير كافية.

وإذا كان الوزير السابق يحيي "القدرات المبهرة والاحترافية الكبيرة لسلاح الجو الإسرائيلي"، فإنه يعتقد أن "الحكومة اكتفت بمؤثرات الإعلان والعلاقات العامة". وبالنسبة لهذا الجانب في السياسة الإسرائيلية، فإن "إيران لن تتوقف عند هذا الحد، وستواصل جهودها للحصول على أسلحة نووية بينما تستمر في تمويل حزب الله والحوثيين ومختلف الميليشيات الشيعية في المنطقة".

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ويشارك في هذا الموقف الحاسم زعيم المعارضة، يائير لابيد، الذي، بينما هنأ القوات الجوية على قدراتها العملياتية "من بين الأفضل في العالم"، يرى أن "قرار عدم ضرب أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران كان خطأ. ووفقا له، كان ينبغي لإسرائيل أن "تجعل إيران تدفع ثمناً باهظاً".

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وعلى عكس التيار، وافق الجنرال السابق يائير جولان، على إجراء الرد. ويرى أن "الرد الإسرائيلي نجح في الإضرار بقدرات إيران الدفاعية والهجومية دون جر إسرائيل إلى حرب استنزاف معينة"، داعيا الآن إلى "التركيز على إطلاق سراح الرهائن"

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