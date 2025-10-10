الولايات المتحدة سترسل جنودا لإسرائيل لهذا السبب

أفاد مصدر أمريكي أفاد صباح اليوم (الجمعة) لـi24NEWS بمزيد من التفاصيل حول القوات الأمريكية التي من المتوقع أن تصل إلى إسرائيل خلال الأيام الثلاثة القادمة - حتى يوم الأحد.

وفقًا للخطة، سترسل الإدارة الأمريكية حوالي 200 جنديًا، والهدف هو إقامة مركز في إسرائيل لـ"تنسيق مواضيع مختلفة في الفترة القريبة القادمة في قطاع غزة حتى يكون هناك حكم دائم في المنطقة". من المتوقع أن يساعد المركز في مسألة إدخال المساعدات الإنسانية، الدعم اللوجستي، وسيعمل أيضًا على تنسيق الجهات والدول المختلفة التي ستصل الآن إلى قطاع غزة. وقال المصدر لـ i24NEWS: "الهدف هو ألا يكون هناك فوضى، وأن يتمكن الجميع من التواصل مع بعضهم البعض".

كلما انسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، من المفترض أن تدخل دول أخرى قوات وتوفر هناك الأمن حتى يكون هناك إدارة دائمة. وأوضح المصدر "سيكون هناك الكثير من اللاعبين الآن في قطاع غزة، وسيحتاجون إلى التنسيق فيما بينهم - وهذا بالضبط ما سيفعله المركز - سيكون لكل واحدة من الدول والهيئات التي ستشارك الآن في غزة ممثلون في المركز". وأضاف أن هدفاً آخر للمركز هو متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار وقف إطلاق النار.

أكد المصدر أن "لن يكون هناك جنود أمريكيون على الأرض، سيكون هناك أشخاص يقدمون تقارير للأمريكيين، ومن المحتمل أن يتم تشغيل طائرات فوق القطاع من أجل المراقبة - لكن جنود أمريكيين لن يكونوا داخل غزة".