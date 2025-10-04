أول ظهور للقيادي في حماس خليل الحية بعد محاولة اغتياله، فماذا قال؟

نشرت قناة "العربي" القطرية أول توثيق للقيادي البارز في حركة حماس، خليل الحية، منذ محاولة إسرائيل اغتياله في غارة جوية في العاصمة القطرية الدوحة.

ووجه الحية رئيس الوفد المفاوض في حماس رسالة تحدي قال فيها إن "دماء الشهداء ومنهم أبناؤه ستكون طريقا للنصر"، وأضاف الحية :"بقدر ألم فراق ابني ومرافقي وباقي الشهداء، لا أفرق بينهم وبين باقي أبناء قطاع غزة الذين كلهم أبنائي".

جاء ظهور الحية بعد نجاته من غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة في 9 سبتمبر \أيلول الماضي، والتي استهدفت قيادات من حركة حماس، وأسفرت عن مقتل عدد من كوادر الحركة، بينهم نجل الحية، همام، ومدير مكتبه، ورجل أمن قطري.