إسرائيل: زيادة حادة في تجنيد اليهود المتشددين في الجيش

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024. وهو تطور كبير في السياق الحالي للصراع.

وفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، انضم 338 مجندًا جديدًا من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 كمقاتلين و127 في مهام دعم. وتشمل المهام الجديدة البارزة وحدة أولى للواء "الهشمونائيم" ووحدات صيانة في شمال البلاد، بالإضافة إلى مجموعة ثانية لشرطة الحدود.

الأرقام التفصيلية لكل وحدة تكشف ما يلي: 70 مجنداً لكتيبة “نتساح يهودا” التابعة للواء كفير / 19 لسرية “تومر” التابعة للواء جفعاتي / 19 لسرية “حيتس” للمظليين / 11 لوحدة “النقب” التابعة لسلاح الجو / 35 لشرطة الحدود / 57 للواء “الهشمونائيم”.

والأهم من ذلك، أرسل الجيش الإسرائيلي أوامر التعبئة إلى حوالي 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية، إضافة إلى 3000 أمر صدرت بالفعل في الأشهر السابقة، وبالتالي تحقيق الهدف الذي حدده وزير الأمن.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن "هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة"، ويؤكد الجيش من جديد مكانته باعتباره "جيش الشعب" حيث تعتبر مشاركة جميع قطاعات المجتمع "حيوية لتعزيز الاحتياجات العملياتية".