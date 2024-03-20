تقرير: مقتل خمسة من كبار قيادات الجماعات الإيرانية في غارة بسوريا بينهم قائد كبير بحزب الله

أسفرت غارة جوية استهدفت جماعات مسلحة موالية لإيران في مدينة الميادين في ريف دير الزور شرقي سوريا خمسة قتلى بينهم قائد كبير في حزب الله.

ونقلت "الحدث" السعودية عن مصادر خاصة بأن الغارة استهدفت خمسة من كبار قادة الجماعات المسلحة الإيرانية في مدينة الميادين في ريف دير الزور، بينهم قائد في حزب الله في شرقي سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجارات دوت في مدينة الميادين في ريف دير الزور والتي وصفها بأنها مركز الجماعات المسلحة الإيرانية في سوريا، تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة في سماء المنطقة.

وصرح المرصد للحدث بأن الاستهداف تم من خلال ثلاثة صواريخ ما تسبب بمقتل قيادات بمجموعات مسلحة إيرانية ولفت المرصد الى أن قوات أمنية وعسكرية تتمركز مع المجموعات المسلحة الإيرانية عند منطقة دوار البلعوم حيث وقعت الانفجارات.

وصرح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن خلال حديثه مع الحدث بأنه من المرجح أن تكون طائرات الاستطلاع التي حلقت بالقرب من المنطقة طائرات أمريكية وأن المجموعة استهدفت من قبل قوات سوريا الديموقراطية، وتعتير الميادين عاصمة للمجموعات المسلحة الإيرانية في شرق سوريا.