هل حذرت واشنطن دول الخليج قبل مهاجمتها ايران؟

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أفادت هيئة البث الرسمية أن الولايات المتحدة أطلعت جزء من دول الخليج نيتها مهاجمة ايران. جاء ذلك قبل ساعات من ليلة الهجوم.

وقال ديبلوماسي من واحدة من دول الخليج إنه قبل ساعات من بدء الولايات المتحدة الهجوم ضد المنشآت النووية الإيراني في نطنز، أصفهان وفوردو، هذه الدول تلقت "تحذيرا عاما" من الإمريكيين، والذي على ما يبدو بدون تقديم تفاصيل حتى لا تورطهم مع الإيرانيين.

وعلى ما يبدو، جاء التحذير الأمريكي لدول الخليج حتى تتمكن الدول التي يتواجد بها قواعد عسكرية أمريكية بالتأهب والاستعداد لإمكانية رد إيراني.

ويشار إلى أن دول الخليج عبرت خلال الفترة الأخيرة عن قلقها ومخاوفها من تأثير الهجمات الأمريكية في ايران، لكنهم قاموا بإدانتها بطريقة حذرة.