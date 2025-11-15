إسرائيل تعارض صفقة F-35 مع السعودية وترامب يلوّح بالموافقة

أعربت إسرائيل السبت عن معارضتها الشديدة لاحتمال موافقة الولايات المتحدة على بيع طائرات الشبح المتطورة F-35 للسعودية ، جاء هذا وفقا لما نقلته هيئة البث الرسمية "كان" وذكرت أن الوزير المستقيل رون ديرمر هو الذي طرح موقف إسرائيل أمام مقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتطلب السعودية من الولايات المتحدة شراء 48 طائرة مقاتلة من هذا الطراز.

وخلال زيارة ديرمر إلى واشنطن الأسبوع الماضي لتوديع مسؤولي الإدارة الأميركية قبل استقالته، شدّد على رفض إسرائيل للصفقة المحتملة. ورغم ذلك، أكدت مصادر إسرائيلية أن الصفقة ليست نهائية بعد، وأن إسرائيل بانتظار ما سيُسفر عنه اللقاء المرتقب بين ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأسبوع المقبل.

وتخشى إسرائيل أن يؤدي حصول السعودية على الطائرات المتقدمة إلى تقويض تفوقها الجوي النوعي في المنطقة، إضافةً إلى مخاوف من تسرب تقنيات حساسة لروسيا أو الصين، اللتين تربطهما علاقات متنامية بالسعودية.

وفي تصريح رسمي الليلة الماضية، قال الرئيس ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إنه يدرس الموافقة على بيع الطائرات، مرجحًا أن يتم الإعلان عن القرار خلال زيارة بن سلمان إلى واشنطن الأسبوع المقبل. وأضاف: "إنهم يريدون شراء عدد كبير من الطائرات"، معربًا عن أمله بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهيم.