تلقى تعليمات من إيران وشجع على انقلاب عسكري في إسرائيل: تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد إسرائيلي

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، إلى المحكمة لائحة اتهام ضد الإسرائيلي عيدن ديفس (30 عاما) من سكان رمات غان وسط إسرائيل، بتهمة التواصل مع عميل أجنبي إيراني، نفذ له بمهام مختلفة مقابل تحويل مبلغ مالي له تلقاه بالعملات المشفرة. ومن بين أمور أخرى، قام بطباعة وتعليق ملصقات تشجع على الانقلاب العسكري وساعد بدفع وتعزيز مجموعة Telegram تهدف إلى تجنيد المزيد من المواطنين الإسرائيليين.

وبحسب لائحة الاتهام، يبدو أن المتهم كان على اتصال خلال الأشهر الأربعة الماضية مع عميل يتعاون مع جهات استخباراتية في إيران،حيث تواصل معه عبر شبكة تلغرام. وعرّف العميل عن نفسه على أنه إيراني وعرض على المتهم عليه أن يقوم بعدة مهام له مقابل أجر مرتفع، والتي قام المتهم بتنفيذ بعضها. وخلال فترة الاتصال بينهما، أمر العميل المتهم عدة مرات بالتأكد من إبقاء محادثاتهما سرية.

من بين أمور أخرى، قام المتهم، بناءً على طلب العميل، بطباعة وتعليق ملصقات في جميع أنحاء إسرائيل تشجع على انقلاب عسكري، وساعد أيضًا في الترويج لمجموعة في تلغرام أطلق عليها "جيش الشعب" التي تهدف إلى إقامة اتصالات مع مواطنين آخرين في إسرائيل لهذا الغرض. وفي بعض الحالات، قام المتهم بتوثيق الأنشطة التي قام بها لصالح العميل باعتبارها "دليلاً" على تنفيذها من أجل الحصول على مستحقاته المالية. كما أمر العميل المتهم بشراء هاتف عمل وبطاقة SIM خاصة، وشراء شعر مستعار وقفازات وقبعة وبعد ذلك حذف جميع المراسلات بينهما.

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بالإضافة إلى ذلك، عرض المتهم بمبادرة منه مساعدة العميل الإيراني في أعماله، مع تلقي مبالغ مختلفة منه والتفاوض معه على حجم المبلغ الذي سيحصل عليه مقابل كل مهمة. وفي المجموع، تلقى المتهم ما مجموعه 12 ألف دولار من العملات المشفرة.

تتضمن لائحة الاتهام تهمة إضافية لحيازة أنواع مختلفة من المخدرات غير المخصصة للاستخدام الشخصي، بما في ذلك عقار "إم دي إم إيه" والكوكايين وغيرها. وبالتزامن مع صدور لائحة الاتهام، تقدمت النيابة أيضًا بطلب حبس ديفس حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه.