"الاختبار الحقيقي للصفقة": هل سيتم نزع سلاح حماس؟

مع اقتراب النقاش في مجلس الأمن والتصويت على مشروع القرار الأمريكي، تعتزم إسرائيل وضع قضية نزع سلاح حماس في مركز النقاش، هكذا نشر مساء اليوم (الإثنين) المراسل السياسي لقناة i24NEWS، غاي عزرئيل. وذكر مسؤولون سياسيون لـ i24NEWS: "هذه هي المرحلة القادمة والاختبار الحقيقي للصفقة".

وكما ذكرنا هذا الأسبوع، تشير إسرائيل إلى اتجاه مثير للقلق قادم من واشنطن: الدفع نحو البدء الفوري في إعادة إعمار القطاع حتى قبل حل مسألة نزع سلاح حماس، عندما لا يكون من الواضح لأحد ما إذا كان سيتم تنفيذ هذا الأمر في الواقع وكيف.

في إسرائيل يشككون بشدة في إمكانية تحقيق مثل هذا التفكيك، سواء في ظل تصريحات حماس، أو بسبب حقيقة أنه لا يوجد أي طرف خارجي يبدي استعدادًا لمواجهة التنظيم. وقال لنا مسؤول إسرائيلي رفيع في نهاية الأسبوع: "هذا لن ينجح. في النهاية سنضطر نحن إلى نزع السلاح بأنفسنا".

وفقًا للتقديرات التي تتم دراستها في إسرائيل، من المتوقع أن يمر الاقتراح الأمريكي بأغلبية كبيرة، حيث أن روسيا والصين، العضوان الدائمتان في المجلس، على ما يبدو ستمتنعان عن التصويت ولن تستخدما حق النقض (الفيتو).

على الرغم من أن في إسرائيل غير راضين عن الخطوة، هناك أيضًا ميزة كبيرة - لأن القرار من المتوقع أن يُتخذ تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. المعنى - من دون آلية تنفيذ أو سلطة لفرض عقوبات في حال لم تُنفذ الخطة. الأمر نفسه ينطبق على الصلاحية لاستخدام القوة. قرار يمكن تجاهله ويشكل فقط ضغطًا سياسيًا لكن ليس عمليًا. في هذه الحالة، الحديث بالطبع عن إمكانية مفضلة بالنسبة لإسرائيل.