هل سترفع الحظر؟ من المتوقع أن تبيع الولايات المتحدة الأسلحة الهجومية للسعودية

بعد محاولة تحسين العلاقات بين واشنطن ودول الخليج، من المتوقع أن تبيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، على الأرجح في الأسابيع القريبة، جاء هذا وفقا لمصادر أمريكية.

وكان رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، علق بيع الأسلحة الهجومية للسعودية قبل ثلاث سنوات، قبل وقت قصير من دخوله البيت الأبيض. وجاءت هذه الخطوة بينما انتقدت سلوك المملكة في حربها في اليمن على خلفية المخاوف بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في الغارات الجوية التي قتلت مدنيين.

وتم النظر في القرار بعد أن توسطت الأمم المتحدة في هدنة في عام 2022، والتي تم عقدها بشكل أساسي عندما سعت الرياض إلى تخليص نفسها من الصراع الأهلي في اليمن، الذي دخلته قبل تسع سنوات.