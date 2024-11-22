إيران ترفض قرار الطاقة الذرية وتؤكد عزمها تشغيل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعه

أعربت إيران عن رفضها لقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "الذي تضمن إجراءات مناهضة" لها، مؤكدة عزمها تشغيل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعها، وواصفة القرار بأنه "إجراء تصادمي وغير مبرر"، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وفي السياق زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي موقعين نوويين في إيران، اليوم الجمعة، في إطار زيارة يقوم بها للبلاد، وذكرت الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيانهما المشترك، أن زيارة المدير العام للوكالة الدولية رافائيل جروسي إلى إيران، ولقاءاته مع كبار المسؤولين في طهران وزيارة موقعين نوويين والمفاوضات التي جرت، تشكل أساساً جيداً لتعزيز التفاعلات بين إيران والوكالة".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد اعتمد، أمس الخميس، قراراً ينتقد إيران بسبب تقليص تعاونها في الملف النووي، مع الإشارة إلى وجود آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة لم تقدم إيران تفسيراً مقنعاً لها. ولاقى القرار دعماً من القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بينما اعترضت روسيا والصين على القرار.

وأضاف البيان، أن طهران "لا تزال مستعدة للتفاعل بشكل بناء مع الأطراف المعنية على أساس المبادئ والمعايير القانونية الدولية، والسياسة المبدئية لحماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني، وسوف يستمر تطوير البرنامج النووي السلمي والمحلي بكل جدية".

وقالت الخارجة الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان مشترك، أمس الخميس، إن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمر باتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك إطلاق مجموعة ملحوظة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعها.

وشدد البيان على أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء "بضغط وإصرار من ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة. وعلى الرغم من عدم دعم حوالي نصف الدول الأعضاء، فقد تم إصدار قرار غير توافقي بشأن برنامج إيران النووي السلمي".

وأضاف البيان أن "السياسة المبدئية لجمهورية إيران كانت دائماً تقوم على التفاعل البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار الحقوق والواجبات المحددة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة"

وشدد البيان على أن الحكومات الأوروبية الثلاث (ألمانيا بريطانيا وفرنسا) والمعروفة باسم E3 والولايات المتحدة، لم تنتظر صدور نتائج زيار المدير العام للوكالة، وفي "إجراء تصادمي وغير مبرر، قدموا قراراً ضد إيران في مجلس الحكام، والذي لم يحظ بتأييد نصف أعضاء مجلس الحكام، مما يدل على معارضتهم للنهج السياسي الهدام الذي يتبعه واضعو القرار".

وقالت الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن "هذا النهج المسيس وغير الواقعي والمخرب يشوه الأجواء الإيجابية الحاصلة، والتفاهمات الناتجة عنها"، مضيفة أن اتخاذ مثل هذا الإجراء أثبت مرة أخرى أن "حكومات الدول الأوروبية وأميركا ليست صادقة على الإطلاق في ادعائها بالحفاظ على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن قضية إيران النووية هي مجرد ذريعة للمضي قدماً بأهدافهم غير المشروعة".