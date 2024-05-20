بعد إصدارة أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين وقادة حماس: من أنت كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؟

بعد اختياره للمنصب ، كان هناك بعض الارتياح في إسرائيل ووصف بأنه "براغماتي"، في حين أثار حاليا قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان غضبا شديدا وعارما ووصف خان بأنه كاره لإسرائيل بعد إصداره أوامر الاعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، وصدرت هذه الأوامر رغم أن إسرائيل ليست عضوا فيها. ويشار الى أن امر الاعتقال صدر أيضا بحق قادة حماس محمد ضيف ويحيى السنوار وإسماعيل هنية.

كريم خان (54 عاما) محام بريطاني ولد في أدنبرة في أسكتلندا، وينتمي الى الطائفة الأحمدية ويدور الحديث عن حركة دينية معتدلة تتعرض للملاحقة في بلدها الأصلي باكستان، ونقل أعضائها مقرهم الرئيسي بالثمانينات من القرن الماضي الى بريطانيا، وصرح خان بوقت سابق بأن تجربته كعضو بهذه الطائفة أثر عليه بكل ما يخص برغبته بالكفاح من أجل حقوق الإنسان.

درس خان القانون في "كينغز كوليج" لندن، إحدى أعرق الجامعات في العالم، وتخصص في حقوق الإنسان. في بداية حياته المهنية، في التسعينيات، عمل كمدع عام في مكتب المدعي العام البريطاني، لكنه تقدم بالفعل في عام 1997 إلى الساحة الدولية، عندما عمل كمدع عام في المحكمة الدولية الخاصة التي أنشئت للتعامل مع الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الإبادة الجماعية في رواندا.

وواصل خان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، المشاركة في الإجراءات القانونية الدولية، ولكن على وجه التحديد كمحامي دفاع نيابة عن المتهم. وبرز بشكل خاص حين دافع عن الدكتاتور الليبيري تشارلز تايلور، الذي اتهمته محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة في عام 2006 بالقتل والاغتصاب والاستخدام العسكري للأطفال، وشعر خان بالغضب بذلك الوقت بعد عدم حصوله على الموارد الكافية من المحكمة للدفاع عن موكله. حصل خان على ما يريده وحصل على المزيد من الموارد من تلك المحكمة، لكن تايلور أُدين في النهاية وحُكم عليه بالسجن لمدة 50 عامًا.

كمحام، دافع خان أمام المحكمة الجنائية الدولية عن نجل الزعيم الليبي معمر القذافي سيف الإسلام، ووليام روتو، رئيس كينيا الحالي، الذي اتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت عام 2007، بعد الانتخابات حين شغل منصب نائب الرئيس وقتل 1200 شخص في أعمال شغب في ذلك الوقت.

AP Photo/Peter Dejong

كمحامي دفاع، دافع خان أمام المحكمة الجنائية الدولية عن نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، سيف الإسلام، ووليام روتو، رئيس كينيا الحالي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت عام 2007. بعد الانتخابات في البلاد عندما كان نائبا للرئيس. وقتل 1200 شخص في أعمال الشغب في ذلك الوقت، ونجح خان بإقناع الادعاء بترك التهم ضد روتو.

وقبل أن يصبح مدعيًا عامًا في لاهاي، عمل خان كمحقق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها عناصر داعش في العراق.

وتم اختيار خان عام 2021 لولاية من تسع سنوات بمنصب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، وهو الثالث الذي يشغل هذا المنصب منذ إقامة المحكمة الجنائية عام 2002، واستبدل بنفس العام المدعية السابق باتو بنسودا والتي اعتبرت بأنها معادية لإسرائيل بعد أن فتحت تحقيقا ضد إسرائيل بسبب جرائم ضد الإنسانية عام 2014.

ويشار إلى أن خان أصدر أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 223 بادعاء أنه كان مسؤولا بصورة شخصية عن خطف أطفال من الأراضي الأوكرانية ونقلهم الى روسيا، والتي تعتبر أيضا عضوا في المحكمة الدولية، وردت روسيا عليه بأمر اعتقال رمزي ضده.

طلب اعتقال المسؤولين الإسرائيليين الذي أصدره خان ضد المسؤولين الإسرائيليين يمكن أن يورطه مع الولايات المتحدة، والتي ليست عضوا في المحكمة الدولية. وبسبب المخاوف من الخطوة المحتملة ، حذر خان مجموعة من المسؤولين في الكونغرس من إمكانية خطوات عقابية ضده، وفي رسالة شديدة كتبوا "إن مسست بإسرائيل، سنلحق الضرر بك".وصرح خان بأنه لا يتأثر بالتهديدات ضد، وفي رده على رسالة "تهديدات" المشرعين الأمريكيين ضد المحكمة وطاقمه يمكن أن تعتبر مخالفة للقانون الدولي.