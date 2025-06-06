الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف 10 أفراد و27 كيانا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 30 فردًا وكيانًا قانونيًا مرتبطين بشبكة إيرانية تغسل مليارات الدولارات لصالح النظام. يُنفذ هذا النشاط من خلال برنامج دولي "للبنوك الموازية" يُستخدم للالتفاف على العقوبات ومساعدة الجمهورية الإسلامية في تمويل برامجها النووية والصاروخية.

تأتي العقوبات الجديدة، التي تستهدف أيضا بعض الكيانات في الإمارات وهونغ كونغ، في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.

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جميع أعضاء الشبكة التي تم تفكيكها مرتبطون بالإخوة الإيرانيين منصور وناصر وفضل الله زرينجل، الذين قاموا معًا بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي. يستخدم النظام هذه الشبكة، التي تعمل من خلال بيوت تجارية إيرانية وشركات وهمية أجنبية خاضعة لسيطرتها، لتحويل عائدات مبيعاته من النفط والبتروكيماويات.

وفقًا للسلطات الأمريكية تتيح هذه الأموال للنظام الإيراني تمويل "أنشطة إرهابية عالمية"، ويُشكل نظام البنوك الموازية آلية متطورة تُمكّن طهران من التهرب من العقوبات الدولية مع الحفاظ على قدراتها التمويلية غير المشروعة. في الوقت نفسه، تُصدر شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) إرشادًا مُحدّثًا لمساعدة المؤسسات المالية على تحديد ومنع والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالعمليات المالية الإيرانية غير المشروعة. وتشمل هذه الأنشطة تهريب النفط، والأنشطة المصرفية الموازية، وشراء الأسلحة.

تُعدّ هذه العقوبات الجديدة جزءًا من استراتيجية "الضغط الأقصى" الأمريكية الهادفة إلى خنق إيران اقتصاديًا وإعاقة قدرتها على تمويل برامجها الاستراتيجية وأنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار.