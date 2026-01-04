توتر في النقب: مقتل شاب برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال مداهمة في الترابين وفتح تحقيق رسمي

قُتل الشاب محمد حسين ترابين (أبو صانع) فجر اليوم الأحد برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال عملية أمنية نُفذت في قرية ترابين الصانع البدوية في النقب، فيما أعلنت الجهات المختصة فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادثة.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن العملية جاءت في إطار نشاط أمني ضد مشتبهين بالضلوع في قضايا إشعال حرائق في بلدات إسرائيلية مجاورة، مشيرة إلى أن القتيل شكّل خطرًا على أفراد القوة أثناء تنفيذ المهمة، ما أدى إلى إطلاق النار عليه. وأكدت أن الحادث قيد التحقيق.

في المقابل، نفت عائلة القتيل رواية الشرطة، وقالت إن إطلاق النار تم داخل المنزل فور فتح الباب، أمام أفراد الأسرة، بينهم أطفال. وأكدت العائلة أن القتيل لم يكن مسلحًا ولم يشكّل تهديدًا يستدعي استخدام القوة المميتة.

وذكرت مصادر رسمية أن كاميرات الجسم الخاصة بالشرطة لم تكن مفعّلة خلال العملية. كما تقرر التحقيق مع الشرطي الذي أطلق النار، وهو عنصر في وحدة نخبوية، بشبهة إطلاق نار غير قانوني. وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام، إضافة إلى إبعاده مؤقتًا عن العمل الشرطي.

وتأتي هذه الحادثة في ظل توتر متصاعد في قرية ترابين الصانع خلال الأيام الأخيرة، على خلفية عمليات شرطية موسعة لجمع السلاح، رافقتها احتجاجات شعبية شارك فيها مئات السكان وشخصيات عامة.

من جانبه، أعرب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير عن دعمه لعناصر الشرطة المشاركين في العملية، مؤكدًا استمرار النشاطات الأمنية في النقب، فيما طالبت جهات حقوقية بإجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف ملابسات مقتل الشاب.

ولا تزال التحقيقات جارية، وسط حالة من الترقب والغضب في أوساط سكان القرية والمجتمع العربي في إسرائيل.