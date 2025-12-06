إصابة إسرائيلي في عملية دهس بالخليل وتحييد منفذي العملية

وقع مساء اليوم السبت، هجوم دهس في الخليل، حيث أسرع شخصان بسيارتهما نحو قوات لواء المظليين المتواجدة في موقع الحادث. وأفاد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الهجوم كان موجهًا ضد جنود كانوا في مهمة عملياتية عند حاجز للشرطة في لواء يهودا"، وتابع"أطلقت القوات النار على المنفذين وحيدتهما، يشبه هذا الهجوم في خطوطه العريضة الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي عند مفترق يهودا، أيضًا في منطقة الخليل، حيث قاد شخص سيارة وانحرف إلى جانب الطريق ليصدم جندية كانت في موقع الحادث.