"النشاط الإسرائيلي في إيران يعزز العلاقات الإسرائيلية مع السعودية"

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صرح مسؤول عربي لقناة i24NEWS اليوم (الثلاثاء) بأن التحرك الإسرائيلي في إيران يُقدم دفعة قوية لاتفاق إقامة علاقات مع السعودية، وإن كان من المتوقع أن يستغرق ذلك وقتًا. وأوضح المسؤول أن السعوديين يُعربون عن ارتياح كبير للتطورات على الساحة الإيرانية، ويبحثون أيضًا عن صيغة في القضية الفلسطينية تُمكّن من التقدم نحو التطبيع.

ومع ذلك، قال إنه من المتوقع حدوث انفراجة فقط بعد انتهاء القتال في قطاع غزة. عشية العملية الإسرائيلية في إيران، عقدت القيادة الإيرانية اجتماعًا مع الفصائل الفلسطينية واللبنانية والعراقية في طهران. غابت حركة حماس، بينما حضر ممثلون عن الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي.

كان الهدف من الاجتماع ضمان حشد جميع الفصائل والجهات الفاعلة في حال وقوع هجوم إسرائيلي، إلا أنه تعطل أيضًا بسبب غياب حماس وإعلان حالة الطوارئ في طهران. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل منعت الشهر الماضي وزراء خارجية عرب من دخول رام الله، قبيل انعقاد مؤتمر لدعم السلطة الفلسطينية. وكان من بين الوزراء الذين مُنعوا من الدخول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ووزير الخارجية القطري محمد آل ثاني. وكان من المقرر أن يلتقيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ونتيجةً لهذا المنع، لم يُعقد المؤتمر، الذي كان من المفترض أن يُمثل عرضًا كبيرًا للدعم.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، وجه وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان نهاية الشهر الماضي رسالة واضحة ومباشرة إلى المسؤولين الإيرانيين، مفادها أن عليهم أن يأخذوا على محمل الجد اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمفاوضات النووية، لأن ذلك يعد وسيلة لتجنب هجوم إسرائيلي.