أيقونات كويتية تضررت من المراسيم: الجنسية تُسحب من الطرابلسي والحديدي والسريع والمطيري

أعلنت الصحيفة الرسمية في الكويت، اليوم الأحد، عن صدور أربعة مراسيم وقرار حكومي يقضي بسحب الجنسية من 65 شخصًا، ومن اكتسبها معهم بالتبعية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حول إرث هؤلاء الشخصيات وإنجازاتهم الوطنية.

وجاء في التفاصيل:

المرسوم رقم 4 لسنة 2026: سحب الجنسية من 54 شخصًا.

المراسيم رقم 5 و6 و7: سحب الجنسية من 5 أشخاص آخرين.

قرار مجلس الوزراء رقم 1768: سحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص.

ومن أبرز الأسماء المتأثرة بالقرار:

أحمد الطرابلسي: أسطورة كرة القدم الكويتية، حارس المنتخب الوطني السابق، عضو المنتخب العسكري الفائز بكأس العالم للمنتخبات العسكرية، وعقيد في الجيش، وله دور بارز في تحفيظ القرآن الكريم.

الدكتور يحيى الحديدي: رائد الطب في الكويت، وصل البلاد عام 1940، وحصل على الجنسية عام 1968، وأسهم في تكوين ثلاثة أجيال من الأطباء الكويتيين.

عبدالعزيز السريع: أديب ومسرحي، مؤسس فرقة مسرح الخليج العربي، وترك إرثًا كبيرًا في الأدب والمسرح الكويتي، وحصل على عدة جوائز محلية ودولية.

تركي المطيري: عميد سابق في الجيش، ساهم في تعزيز الأمن الوطني وترك أثرًا واضحًا في القطاع العسكري.

وقد أثارت هذه القرارات ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعاد ناشطون النقاش حول أعمال هؤلاء الأشخاص وإسهاماتهم في مجالات الرياضة والثقافة والطب والخدمة العسكرية، مؤكدين أن أسماءهم ستظل محفورة في ذاكرة الكويتيين رغم فقدان الجنسية.