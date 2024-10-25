الجيش الإسرائيلي يجلي مرضى من مستشفى في غزة لضمان سلامتهم

أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل العمل وفقا للقانون الدولي من أجل تمكين وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وخاصة في المجال الطبي. وتقوم بذلك من خلال إدارة التنسيق والارتباط (CLA) في غزة وأنشطة قوات الفرقة 162 في منطقة جباليا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم نقل 23 مريضا (معظمهم أطفال)، أمس الخميس، من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفيات أخرى عاملة في قطاع غزة. وتمت عملية النقل في خمس سيارات إسعاف برفقة أربع مركبات تابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف. وجاء ذلك بناء على طلب الجيش الإسرائيلي - بالتنسيق مع المجتمع الدولي ومسؤولي النظام الصحي - إخلاء المستشفيات في المنطقة حفاظا على سلامة المرضى.