الشاباك يفكك خلية للجهاد الإسلامي خططت لعمليات تفجيرية ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

في عملية مشتركة قام بها الشاباك والجيش الإسرائيلي، اعتقلت السلطات في شهر كانون الثاني/يناير ثلاثة من النشطاء في الجهاد الإسلامي من قرية يعبد قرب جنين، الذين كانوا يعملون تحت توجيهات مقر قيادة الجهاد الإسلامي في لبنان بهدف تنفيذ هجمات كبيرة باستخدام أجهزة متفجرة يتم التحكم فيها عن بعد ضد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وتم خلال اعتقالهم ضبط متفجرات جاهزة للاستخدام.

وكشف بيان الشاباك والشرطة عن هوية الضالعين وهم: أحمد طالب خالد أبو بكر - 29 سنة، وإبراهيم عبد الرحيم جابر أبو بكر - 29 سنة، وعبادة منصور محمد أبو بكر - 18 سنة، الثلاثة من سكان يعبد والأول والثاني بالترتيب أعضاء في الجهاد الإسلامي.

وفي التحقيق الذي أجراه الشاباك، تبين أن أحمد وإبراهيم أقاما علاقة سرية مع مقر الجهاد الإسلامي في لبنان، حيث حصل الاثنان على أموال، بعضها من خلال عملات مشفرة. بالإضافة إلى ذلك، أجرى الاثنان تجارب على إنتاج عبوات كبيرة يمكن تفعيلها عن بعد لإطلاقها على قوات الجيش الإسرائيلي. وكشف التحقيق الذي أجراه الشاباك مع عبادة أنه تم تجنيده للخلية من قبل إبراهيم وأنه صنع عبوات ناسفة تحت إشرافه.

انتهى التحقيق بتقديم لوائح اتهام خطيرة إلى المحكمة العسكرية في الضفة الغربية ضد الثلاثة.

يكشف هذا التحقيق عن نوايا قيادة الجهاد الإسلامي تشجيع الهجمات المسلحة في شمال الضفة الغربية من خلال تجنيد وتدريب الناشطين المحليين.