انخفاض في ميزان الهجرة ووتيرة النمو: عدد سكان إسرائيل في عام 2025

بمناسبة نهاية السنة الميلادية، نشرت دائرة الإحصاء المركزية اليوم (الأربعاء) معطيات السكان في إسرائيل مع بداية سنة 2026. ووفقًا للمعطيات، يبلغ عدد سكان إسرائيل حتى 31 ديسمبر 2025 حوالي 10,178,000 نسمة. ويمثل ذلك زيادة بمقدار 112 ألف مقارنة بنهاية سنة 2024، وبنسبة نمو 1.1%، وهي نفس وتيرة نمو السكان في السنة الماضية أيضًا.

خلال السنة وُلِد في إسرائيل حوالي 182 ألف طفل، منهم 76% وُلِدوا لأمهات يهوديات وأخريات، و24% وُلِدوا لأمهات عربيات. أما عدد الوفيات في السنة الماضية فقد بلغ حوالي 50 ألف، وهو أقل بألفين من عدد الوفيات في السنة السابقة. وعند دمج هذه المعطيات مع نمو عدد السكان، يمكن أن نفهم أن عدد الوفيات للفرد انخفض أيضًا بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغ 5.2 وفيات لكل ألف نسمة هذا العام، مقابل 5.2 وفيات لكل ألف نسمة في العام الماضي.

ومع ذلك، معطى مثير للاهتمام يُستخلص من تقرير دائرة الإحصاء المركزية يتعلق ببيانات الهجرة. في عام 2025 سجلت دولة إسرائيل ميزان هجرة سلبي، حيث غادر 69 ألف مواطن إلى الخارج، مقابل نحو 19 ألف فقط عادوا، مما يجعل ميزان الهجرة إلى إسرائيل سالب 50.3 ألف.

انخفض عدد المهاجرين الجدد إلى إسرائيل أيضًا مقابل عام 2024، ويبلغ هذا العام حوالي 24 ألف، وهو عدد أقل بثمانية آلاف عن العام الماضي، وتراجع بنسبة نحو 25%.