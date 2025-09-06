الرئيس اللبناني يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب: "يساعد في تنفيذ قرار حصر السلاح"

قد يعجبك أيضًا -

دعا الرئيس اللبناني، اليوم السبت، الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب كي يتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية" وتابع قائلا لوفد عسكري أميركي، إن"انسحاب إسرائيل يساعد في تنفيذ قرار حصر السلاح"، واضاف"توقف الأعمال العدائية مهم لبدء إعادة الإعمار"

فيما أشاد قائد القيادة الوسطى الأميركية بعمل الجيش اللبناني ويؤكد "استمرار واشنطن في تقديم الدعم اللازم".