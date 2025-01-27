الفصائل المسلحة في درعا جنوب سوريا بين الإندماج مع حكومة الشرع والمستقبل المجهول

في درعا، مهدُ الانتفاضةِ السوريةِ، تحاولُ الفصائلُ المسلحةُ إعادةَ ترتيبِ صفوفِها. فيما الحكومةُ المؤقتةُ، التي تقودُها هيئةُ تحريرِ الشامِ، تعملُ على تشكيلِ قوةِ شرطةٍ تضمُ ضباطًا سابقينَ. لكنَّ الانقساماتِ بينَ الفصائلِ وتنافُسَها على المواردِ والسلطةِ يعرقلُ هذهِ الجهودَ.

الفيلقُ الخامسُ واللواءُ الثامنُ، فصيلان عسكريانِ شكلَهُما الروسُ عامَ ألفينِ وثمانيةَ عشرَ بعدَ سيطرةِ القواتِ الحكوميةِ على درعا .. واللذانِ بعدَ سقوطِ النظامِ تغيّرتْ موازينُ القوى بعضَ الشيءِ، ولم يعدْ أحمد العودة "الرجلُ الأقوى"، إذ ترفضُ بعضُ الفصائلِ حالياً أنْ يكونَ هو ممثلاً لها، أو قائداً لغرفةِ عملياتِ الجنوب ،فكبارُ قادةِ الفصائلِ أخبروا أحمد الشرع أنَّهُم مستعدونَ لحلِ فصائلِهِم، لتبقى المناطقُ خاضعةً لسيطرةِ الفصائلِ المسلحةِ وَسْطَ ترقبٍ للخطواتِ القادمةِ

بينَ سعيِ الفصائلِ لإعادةِ التنظيمِ وعصى الشرع بالخيارِ العسكريِّ في حالِ رفضتْ هذهِ الفصائلُ حلَّ نفسِها"، يبقى مستقبلُ سوريا معلقًا على توافقٍ داخليٍّ ودعمٍ دَوليٍّ لإرساءِ الاستقرارِ وإطلاقِ عمليةٍ سياسيةٍ شاملةٍ .