الإمارات تقترح المشاركة بإدارة مؤقتة لغزة لمرحلة ما بعد الصراع

أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في الإدارة المؤقتة لغزة إلى جانب الولايات المتحدة، وفقا لمسح أجرته رويترز وشمل 12 دبلوماسيا ومسؤولا غربيا. ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج الجزئي عن الرهائن.

وفي السياق قال مسؤول إماراتي كبير إن "هذه المشاركة مشروطة بإصلاح كبير للسلطة الفلسطينية وتعزيزها وإنشاء خارطة طريق ذات مصداقية نحو دولة فلسطينية". وتعتبر هذه الشروط الغائبة حاليا "ضرورية لنجاح أي خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة".

ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن الإدارة المؤقتة المقترحة ستشرف على الحكم والأمن وإعادة إعمار غزة حتى نقل السلطة إلى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعارض الخطة بشدة، إلا أن الدبلوماسيين يؤكدون أن الإمارات، بفضل علاقاتها السلمية مع إسرائيل، لديها "نفوذ" على الحكومة الإسرائيلية.

كما أثارت الإمارات إمكانية تعيين رئيس وزراء فلسطيني جديد، مستشهدة بمثال سلام فياض، الزعيم السابق للسلطة الفلسطينية من 2007 إلى 2013. كما تنص الخطة الإماراتية على الاستعانة بشركات أمنية خاصة لتشكيل "قوة لحفظ السلام". في غزة، وهو الاقتراح الذي أثار مخاوف في الغرب.

وقال مسؤولان إسرائيليان سابقان لرويترز إنه على الرغم من الانتقادات الإماراتية لنتنياهو خلال الحرب، فإن إسرائيل تريد رؤية الإمارات تشارك في إدارة غزة بعد الصراع. وعلى عكس قطر، تنظر الإمارات إلى حماس وغيرها من المنظمات الإسلامية على أنها "قوى مزعزعة للاستقرار" وتؤكد على أهمية الاستقرار الإقليمي للتنمية الاقتصادية.

وكانت اقترحت وزيرة المساعدة للشؤون السياسية والمبعوثة الخاصة لوزير الخارجية الإماراتي للشؤون الخارجية، لانا نسيبة قد اقترحت في وقت سابق على أن"الإمارات أدخلت 39،000 طن من المساعدات العاجلة وأنشأت تسع محطات لتحلية المياه ومستشفى عائما لمعالجة الجرحى وأقامت مستشفى ميدانيا”، مشددة على أن “الإمارات مع الشركاء كانت في مقدمة الرد على الكارثة في غزة”.

وأشارت إلى “الحوار الدائر بين دول المجتمع الدولي حول النهج الواجب اتخاذه في مرحلة ما بعد الحرب بغزة” مشددة على أن “الإمارات كانت واضحة أن الهدف يجب ألا يكون هو العودة للوضع الراهن الذي سبق 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويجب أن تغير جهود “اليوم التالي” مسار النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني باتجاه إنشاء دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، ويجب أن تقود الجهود الجماعية للرد على رعب الحرب والاحتلال إلى سلام عادل ودائم”.