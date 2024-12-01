من هو أبو محمد الجولاني مؤسس هيئة تحرير الشام؟

أبو محمد الجولاني، أبرز الوجوه الجديدة في الصراع الدائر في سوريا بين فصائل مسلحة معارضة والجيش السوري.

تشير مصادر إلى أنّ اسمه الحقيقي هو أحمد حسين الشرع، اما مصادر أخرى تقول اسمه أسامة العبسي الواحدي.

وهناك تضارب في المصادر حول نشأته إذا كانت في سوريا أو السعودية أو مكان أخر..الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام التي أعلنت عن عملية في شمال غرب سوريا تحت اسمع "رد العدوان".

ولكن بدايات الجولاني في الأعمال المسلحة كانت في عام 2003 تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي في العراق ومن ثم انتقل الى لبنان لتدريب جماعة جند الشام الموالية للقاعدة. حتى عاد الى العراق وتم اعتقاله من قبل السلطات الأمريكية وبعد لطلاق سراحه، عاد للعمل المساح في عام 2008 برفقة أبو بكر البغدادي..

وبعد الأزمة في سوريا عام 2011 شارك الجولاني في تأسيس فرعا لتنظيم القاعدة في سوريا تحت اسم جبهة النصرة، وبعدها بعامين دمج أبو بكر البغدادي جبهة النصرة تحت تنظيم داعش، دمج رفضه أبو محمد الجولاني وأعلن ولائه التام للقاعدة حتى عام 2016 حين أعلن فك الارتباط بين جبهة النصرة والقاعدة وأعلن بعدها بعام عن تكوين "هيئة تحرير الشام" المكونة من عدة فصائل مسلحة في سوريا.

تقارير إعلامية تحدثت عن اغتيال الجولاني في غارات روسية سورية على مقر تابع لقيادة هيئة تحرير الشام، تقارير نفاها المرصد السوري دون أي تأكيد رسمي.