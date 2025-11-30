مخزون الأسلحة الذي اكتشف بواسطة بوكيمون جو - قرب هذه المنشأة الأمنية الإسرائيلية الحساسة

في أعقاب كشف قناة i24NEWS، الشاب الذي اكتشف مخبأ الأسلحة عثر عليه بالقرب من المفاعل في ديمونا • التقديرات هي أن السلاح سُرق من قواعد الجيش الإسرائيلي

يانون شالوم ييتاح
يانون شالوم ييتاح  ■ مراسل للشؤون العسكرية في قناة i24NEWS باللغة العبرية
دقيقة 1
عُثر على أسلحة قرب منشأة أمنية حساسة
بعد أن كشف مراسلنا العسكري، ينون شالوم يتيح، مساء أمس في مجلة السبت عن العثور على مخبأ أسلحة بالقرب من موقع أمني حساس من قبل فتى كان يلعب بوكيمون غو، سُمح اليوم بالنشر أن المنشأة الحساسة التي تم العثور بجوارها على مخبأ الأسلحة هي المفاعل في ديمونا.

كما تتذكرون، لعب الصبي اللعبة خلال رحلة عائلية، حيث يتعين على المستخدم الوصول فعليًا إلى مواقع جغرافية لكسب النقاط. تسلق الصبي جرفًا ليفتح صندوقًا وهميًا، كجزء من اللعبة، حيث كان ينتظره أيضًا مخبأ الأسلحة.

من بين وسائل القتال التي تم العثور عليها: ثلاثة أسلحة M-16 نظامية ومجهزة، مخازن، سترة واقية، ومخازن بالإضافة إلى مسدس. التقدير هو أن هذا المخزون كان يمكن أن يُستخدم كنقطة قتال نشطة - خلال ثوانٍ.

من التفاصيل التي نُشرت لأول مرة في i24NEWS يتبين أن الشرطة تُقدّر أن الحديث يدور عن شبكة من البدو سرقت الأسلحة من قاعدة للجيش الإسرائيلي.

