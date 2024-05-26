رغم الضغوطات الدولية: المحكمة في إيران ترفض استئناف اليهودي الذي حُكم عليه بالإعدام

رفضت المحكمة في إيران اليوم (الأحد) استئناف آروین (نتانئيل) قهرمانی - الشاب اليهودي الذي حكم عليه بالإعدام. الأسبوع الماضي، تم تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام في اللحظة الأخيرة، ربما بسبب الضغوطات الدولية، وتم تأجيلها لشهر. لكن منظمات حقوق الإنسان تفيد أنه معرض لخطر حقيقي لتنفيذ عقوبة الإعدام.

وتلقى قهرماني الحكم بعد قتل إيراني مسلم دفاعاً عن النفس، وتعود الحادثة لعام 2022 في كرمنشاة في ايران عندما نصب له سبعة رجال كميناً وقام أحد المهاجمين، وهو مسلم يبلغ من العمر 40 عاماً، بطعنه، والذي على ما يبدو مدين له بالمال. وخلال العراك، استخدم قهرماني نفس السكين لطعن مهاجمه حتى الموت.¬

وعلى الرغم من أنه كان يتصرف دفاعًا عن النفس، فقد تم القاء القبض على قهرماني وأدين بارتكاب جريمة قتل. وبموجب القانون الإيراني، تتمتع عائلة المتوفى بسلطة تخفيف عقوبة الإعدام مقابل تعويض مالي، لكن رغم العروض العديدة، رفضت الأسرة أي تعويض. وقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسع النطاق من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقولون إن إدانة قهرماني والحكم عليه بالإعدام غير عادلين.