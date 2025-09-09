قد يعجبك أيضًا -

على خلفية تصاعد لجنة الخلاف بين إسرائيل ومصر ورفض مصر لمسألة التهجير والحرب في غزة، أشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية مئير مصري قائلا إن "السلطات المصرية تحتكر العلاقة مع إسرائيل وتمنع التطبيع الشعبي". لمشاهدة مداخلته كاملة في الفيديو.

جاء تصريح مصري خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"أعتقد أن هذه الأزمة مفتعلة من الطرف المصري الرسمي، لأنه في الواقع السلطات المصرية تحتكر العلاقة مع إسرائيل وتمنع التطبيع الشعبي، على سبيل المثال توقيف رقية السادات في مطار القاهرة ومنعها من الحصول على جائزة من أحد الجامعات الإسرائيلية، التحرش بعدد من السينمائيين والروائيين ونشطاء الرأي من قبل السلطات بكل ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل" وتابع :" السلطة تحتكر العلاقة مع إسرائيل وتعتبر أنها تسترزق من التوتر مع إسرائيل، فهي تستفيد من وجود عدو متربص بها ومؤامرات تحاك لها".

وبخصوص التوتر المتعلق بقضية غزة وتصريحات مكتب نتنياهو ضد مصر قال :"إن هذا يأتي من منطلق المحبة لمصر ودورها الإقليمي ومن أجل دعم السلام وترسيخ المعاهدة القائمة معها.. تحدث نتنياهو عن انتهاكات خطيرة" وأشار الى أنه "منذ سنوات طويلة كانت تصدر الأوامر سواء من الجيش أو الحكومة ، لعدم الحديث عن تهريب السلاح من مصر، حتى لا يتم إحراج مصر، لأننا نريد الحفاظ على هذه العلاقة حتى لو تورط في هذا التهريب عسكريين مصريين سواء كانوا كبارا أو صغارا لأسباب مختلفة.. لكن اليوم أصبح تمادي في هذا الجانب".

