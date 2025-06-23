خبراء يحذرون: لا يمكن تحديد حجم الضرر في فوردو

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أعرب خبراء صباح الاثنين عن شكوكهم بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية الإيرانية بعد الضربة الأمريكية الليلة الماضية. وبينما تشير صور الأقمار الصناعية إلى أن منشأة فوردو النووية تضررت بشدة - وربما دُمرت بالكامل - صرّح عدد من الخبراء لرويترز باستحالة تحديد حجم الأضرار تحت الأرض.

قال ديفيد ألبرايت، المفتش النووي السابق للأمم المتحدة ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي، إنه "يتوقع اكتمال بناء المنشأة".

من ناحية أخرى، قال ديكر أفيوليث، الزميل في CNA والمتخصص في صور الأقمار الصناعية، إن الموقع الجوفي في فوردو يحتوي على مئات أجهزة الطرد المركزي "المخبأة على عمق كبير جدًا بحيث لا يمكننا تقييم مدى الضرر الناجم عن صور الأقمار الصناعية".

بنى الإيرانيون مواقعهم النووية في أعماق الأرض لحمايتهم من هجمات كالتي شنتها القوات الأمريكية يوم الأحد، بما في ذلك على سفح جبل فوردو. تُظهر صور الأقمار الصناعية ست حفر، مما يشير إلى أن قنابل أمريكية خارقة للتحصينات أصابت الجبل، والمنطقة مغطاة بالغبار.

تشير رويترز إلى أن عدم تدمير المنشآت والمعدات النووية بالكامل قد يُسهّل على إيران استئناف برنامجها للأسلحة النووية، الذي أوقفته المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عام 2003.

في غضون ذلك، أفادنا أمس أن خبراء حذّروا من أن إيران ربما نقلت مخزونًا من اليورانيوم عالي التخصيب من فوردو قبل هجوم الأحد، وربما تُخفيه مع مكونات نووية أخرى في أماكن مجهولة لإسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة. وصرح مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز بأن معظم اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% نُقل إلى مكان مجهول قبل الهجوم الأمريكي.